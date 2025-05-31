Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:16, 31 мая 2025Россия

Стали известны подробности о пожаре в подмосковном Красногорске

МЧС: Пожар разгорелся на территории обувного предприятия «Колесник»
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Крупный пожар произошел на территории красногорского завода по производству галош. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в поселке Новый на территории предприятия «Колесник», занимающегося производством резиновой обуви. «По прибытии пожарных установлено, что горит металлический ангар на площади 900 "квадратов", а также резиновая крошка на открытой территории», — отчитались в ведомстве. Площадь возгорания пока уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее очевидцы поделились кадрами мощного пожара в подмосковном Красногорске. Клубы дыма было видно из разных районов области.

Прежде сообщалось о пожаре, который начался на заводе «Авангард» в Петербурге. Тогда пожару присвоили второй ранг. По данным МЧС, в инциденте никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

    Армия Израиля официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

    Бывший футболист сборной России сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    В российском регионе девочек раздавило бетонными плитами в «заброшке»

    Представитель актера Калюжного отреагировал на сообщения о его службе в элитных войсках

    Украинский военный призвал «физически наказывать» сопротивляющихся мобилизации граждан

    Стали известны подробности о пожаре в подмосковном Красногорске

    Четырехкратный олимпийский чемпион оценил перспективы Овечкина в политике

    Стало известно о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике

    США заявили о значении каждого дня в переговорах России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости