Крупный пожар возник на заводе в Петербурге

В Петербурге загорелся завод «Авангард»

В Санкт-Петербурге начался пожар в здании на Кондратьевском проспекте, где находится завод «Авангард». Как сообщает городское МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23:49.

Уточняется, что в 00:15 пожару присвоили второй ранг. К 01:11 он был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что возгоранию предшествовали громкие взрывы. Над зданием наблюдается большой столб густого черного дыма. В районе происшествия перекрыли движение.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном строймаркете. Очевидцы запечатлели его на видео.