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01:27, 29 мая 2025Россия

Крупный пожар возник на заводе в Петербурге

В Петербурге загорелся завод «Авангард»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге начался пожар в здании на Кондратьевском проспекте, где находится завод «Авангард». Как сообщает городское МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23:49.

Уточняется, что в 00:15 пожару присвоили второй ранг. К 01:11 он был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что возгоранию предшествовали громкие взрывы. Над зданием наблюдается большой столб густого черного дыма. В районе происшествия перекрыли движение.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном строймаркете. Очевидцы запечатлели его на видео.

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