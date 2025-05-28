Мощный пожар в подмосковном строймаркете сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в строймаркете в Солнечногорске

Мощный пожар в строительном магазине в Подмосковье сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в Солнечногорске на улице Красной. Огонь вспыхнул на территории строймаркета, однако затем перекинулся на рынок «Армения Маркет». Отмечается, что здание магазина, где начался пожар, полностью уничтожено.

На кадрах можно увидеть огромное количество черного дыма, который расползается по округе. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее в сети появилось видео с мощным пожаром в подмосковном Чехове, возникшим после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, предположительно, полыхающий частный дом