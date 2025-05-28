Полыхающий после атаки беспилотников ВСУ жилой дом в Подмосковье сняли на видео

РБК опубликовал видео с пожаром в Чехове после атаки беспилотников ВСУ

В сети появилось видео с мощным пожаром в подмосковном Чехове, возникшим после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал РБК в Telegram.

На кадрах, снятых корреспондентом издания, видно, предположительно, полыхающий частный дом. Строение было полностью объято языками пламени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в селе Троицкое под Чеховым повреждены три жилых дома. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны России, с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 296 дронов в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

В московском Зеленограде в результате атаки дронов загорелось здание технопарка. На первых этажах здания оказались выбиты окна, двери, поврежден фасад. По словам местных жителей, также полностью выгорел припаркованный перед входом автомобиль.