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01:36, 31 мая 2025Россия

Названного дезертиром российского бойца признали погибшим при исполнении воинского долга

Мерзлякова: В Свердловской области признали гибель бойца, названного дезертиром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

В Свердловской области признали гибель бойца при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Ранее мужчину считали дезертиром, сообщила URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Военнослужащий числился в списке лиц, самовольно оставивших часть, с 24 августа 2024 года. Однако на тот момент командование уже знало, что мужчина погиб, уточнила омбудсмен.

«Известие о том, что погибший был признан дезертиром, стало тяжелым испытанием для его близких. Для семьи это был еще один удар — узнать, что их родной человек, всегда проявлявший мужество и не пасовавший перед трудностями, был признан СОЧем», — добавила Мерзлякова.

Она рассказала, что правозащитникам удалось добиться пересмотра статуса военнослужащего и полной реабилитации его репутации. Посмертно он был удостоен Ордена Мужества.

Ранее омбудсмен сообщила о том, что в России резко выросло число случаев необоснованного присвоения бойцам СВО статуса СОЧ. Она призвала привлекать к ответственности виновных в незаконном объявлении военных дезертирами.

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