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13:04, 31 мая 2025Мир

Орбан обвинил украинцев в причастности к международному мошенничеству

Орбан: 80 процентов случаев мошенничества совершены украинской мафией
Мария Винар

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинцев в причастности к международному мошенничеству. Соответствующий комментарий приводит издание HVG.

Орбан заявил, что 80 процентов случаев банковского мошенничества совершены «украинской организованной преступностью и мафией». По его словам, аферы стали изощренными, и за большинством преступлений стоят международные сети.

Кроме того, в разговоре с журналистами премьер-министр упомянул референдум Voks 2025 о вступлении Украины в Евросоюз, который начался 14 апреля в Венгрии. Орбан отметил, что более 1,6 миллиона человек уже вернули свои бюллетени. Он считает, что многие граждане отказываются от своих голосов в пользу Украины из-за ее мафии, которая занимается банковским мошенничеством. «Украина — опасная страна, которая хочет интегрироваться в ЕС, Voks 2025 — это акция против этого», — заключил собеседник портала.

Ранее Виктор Орбан заявил, что украинцев следует держать подальше от Европейского союза (ЕС).

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