Орбан: Украина является опасной страной, ее нужно держать подальше от ЕС

Украина является опасной страной, и по этой причине украинцев «стоит держать подальше» от Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Украина — это опасная страна, поэтому украинцев лучше держать снаружи. Венгрия выступает против поспешного приема республики в Евросоюз, поскольку после вступления страны в сообщество украинским криминальным кругам будет намного проще совершать преступления, а противодействовать им будет гораздо сложнее», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан пояснил, что, по данным правоохранительных органов, 80 процентов финансовых преступлений и случаев телефонного мошенничества в Венгрии совершается «с участием украинцев». Политик заявил, что размер ущерба, нанесенного венгерским гражданам в результате подобных преступлений, составил 20 миллионов евро.

Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового Восточного фронта против России. В этом контексте премьер подчеркнул, что если Европа хочет мира, то ей нужно отказаться от идеи принятия Киева в сообщество.