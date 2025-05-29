Орбан указал путь к окончанию конфликта на Украине

Орбан: Для достижения мира Европе не следует принимать Украину в ЕС

Европе нужен мир, а для его достижения не следует принимать Украину в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта [против России], поэтому нам не нужно принимать Украину в ЕС», — сказал он.

Орбан также заявил, что у руководства Евросоюза есть план, направленный на подготовку к войне с Россией, основная роль в котором отведена Украине. По его словам, за поспешным приемом Киева в ЕС последуют реорганизация и милитаризация экономики Европы, а также «централизация власти» в объединении.

Ранее венгерский премьер заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет иметь негативные последствия для венгерской экономики. Он добавил, что Будапешт не будет финансировать присоединение Киева к сообществу, подчеркнув, что это лишит восточноевропейскую страну многих ресурсов.