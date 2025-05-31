Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 31 мая 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о помощи российским десантникам в ДНР

Пленные солдаты ВСУ помогли российским десантникам в Часовом Яре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

Попавшие в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили оказывать содействие российским десантникам после того, как их фактически оставило командование. Об этом сообщил один из украинских пленных на видеозаписи, которую опубликовало РИА Новости.

По его словам, ситуация произошла в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что российские военные предложили «сыграть двойную игру» — не выдавать информацию о произошедшем и помочь в выполнении боевой задачи. У украинских бойцов при этом оставалась рабочая радиостанция и доступ к беспилотникам.

Солдаты ВСУ передали своему командованию, что ситуация стабильная и позиции удерживаются. Тем временем российские десантники использовали ложную информацию для накопления сил и проведения штурма.

Собеседник отметил, что их собственное командование не предприняло попыток спасти их или наладить связь. В итоге вся группа решила добровольно сдаться, поняв, что выхода из ситуации больше нет.

Ранее пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят умирать, поэтому начали сдаваться в плен ВС России или дезертировать на фоне переговоров между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    В США призвали отключить суперкомпьютер Илона Маска

    На Урале расцвела «тропическая» экзотика

    Германия заявила об отсутствии цели военного поражения России

    Раскрыты подробности о встрече в Гааге по Украине

    Боец ММА раскрыл разницу между российской и американской медициной

    Крупнейший выброс на Солнце спровоцирует серию магнитных бурь на Земле

    Школьник рассказал об оскорблениях из-за русского языка на подконтрольной ВСУ территории

    Каллас назвала отношения России и Китая величайшим испытанием нашего времени

    Милонов высказался об отказе признать Пугачеву иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости