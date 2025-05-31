Пленные солдаты ВСУ помогли российским десантникам в Часовом Яре

Попавшие в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили оказывать содействие российским десантникам после того, как их фактически оставило командование. Об этом сообщил один из украинских пленных на видеозаписи, которую опубликовало РИА Новости.

По его словам, ситуация произошла в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что российские военные предложили «сыграть двойную игру» — не выдавать информацию о произошедшем и помочь в выполнении боевой задачи. У украинских бойцов при этом оставалась рабочая радиостанция и доступ к беспилотникам.

Солдаты ВСУ передали своему командованию, что ситуация стабильная и позиции удерживаются. Тем временем российские десантники использовали ложную информацию для накопления сил и проведения штурма.

Собеседник отметил, что их собственное командование не предприняло попыток спасти их или наладить связь. В итоге вся группа решила добровольно сдаться, поняв, что выхода из ситуации больше нет.

Ранее пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят умирать, поэтому начали сдаваться в плен ВС России или дезертировать на фоне переговоров между Россией и Украиной.