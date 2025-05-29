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01:30, 29 мая 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ начали массово дезертировать в ожидании возможного перемирия

Пленный Кавкало: Солдаты ВСУ не хотят умирать и дезертируют, ожидая перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят умирать, поэтому начали сдаваться в плен ВС России или дезертировать на фоне переговоров между Россией и Украиной. Об этом РИА Новости рассказал пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало.

«Солдаты не хотят умирать перед перемирием, а активно хотят сдаваться в плен и сложить оружие. Кто-то убегает из подразделений и позиций», — отметил Кавкало.

По его словам, сослуживцы не хотят умирать из-за глупостей своего командования и Владимира Зеленского.

Ранее разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области, заявил, что боевой дух в ВСУ находится на низком уровне. Отмечается, что настроения военнослужащих можно оценить на «тройку», и многие думают о самовольном оставлении части.

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