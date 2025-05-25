Пленный украинский разведчик оценил боевой дух в ВСУ

Пленный украинский разведчик Бодейко оценил боевой дух в ВСУ на «тройку»

Боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом сообщил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области, пишет ТАСС.

Отмечается, что настроения военнослужащих можно оценить на «тройку». «Многие думают о СОЧ (самовольном оставлении части — прим. «Ленты.ру»). Очень много людей уходят. Многие отказываются выходить на позиции», — сказал он.

Ранее в Верховной Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ. По словам народного депутата Владимира Вятровича, случаи самовольного оставления частей в 2025 году резко увеличились.

В апреле издание «Страна.ua» сообщило о продлении Радой сроков добровольной реинтеграции в армию для дезертиров. До 30 августа самовольно покинувшие часть военнослужащие могут подать рапорт о возвращении в ВСУ.