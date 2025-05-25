Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:43, 25 мая 2025Бывший СССР

Пленный украинский разведчик оценил боевой дух в ВСУ

Пленный украинский разведчик Бодейко оценил боевой дух в ВСУ на «тройку»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом сообщил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области, пишет ТАСС.

Отмечается, что настроения военнослужащих можно оценить на «тройку». «Многие думают о СОЧ (самовольном оставлении части — прим. «Ленты.ру»). Очень много людей уходят. Многие отказываются выходить на позиции», — сказал он.

Ранее в Верховной Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ. По словам народного депутата Владимира Вятровича, случаи самовольного оставления частей в 2025 году резко увеличились.

В апреле издание «Страна.ua» сообщило о продлении Радой сроков добровольной реинтеграции в армию для дезертиров. До 30 августа самовольно покинувшие часть военнослужащие могут подать рапорт о возвращении в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    Экономист предрекла падение ключевой ставки

    В США рассказали о провале планов Запада по поводу Украины

    Места работы должников начнут искать через программы-роботы

    В США сообщили о панике иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

    Над регионами России уничтожили 110 дронов ВСУ

    Названы лучшие упражнения для желающих накачать руки дома

    Россиян предупредили об увеличении поддельной бытовой химии

    Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

    Военкор сообщил об отражении атаки ВСУ в Отрадном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости