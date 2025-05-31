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08:41, 31 мая 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о работе ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях в Донецкой народной республике. О работе Российской армии рассказал глава ДНР в беседе с РИА Новости.

Глава республики отметил, что ВСУ, несмотря на нехватку человеческих ресурсов, стараются поддерживать проблемные направления переброской подкрепления. По его словам, такая ситуация наблюдается в районе Красноармейска и Часового Яра, а также на Константиновском направлении.

«Перерезаются пути снабжения противника Вооруженными Силами Российской Федерации, нарушаем их логистику. И где-то это является первыми шагами по освобождению того или иного населенного пункта», — сообщил Пушилин.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал о срыве ротации ВСУ под Красноармейском и Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике.

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