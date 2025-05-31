Раскрыта причина приезда Пугачевой в Россию

Блогер Манукян: Пугачева может приехать в Россию ради фестиваля «Новая волна»

Блогер Вадим Манукян раскрыл причину приезда эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Инсайдами он поделился с изданием «Абзац».

По словам собеседника портала, артистка может приехать в Россию этим летом из-за фестиваля «Новая волна». «Говорят, что Пугачеву пригласили на "Новую волну"», — пояснил инфлюэнсер и добавил, что с точки зрения права у знаменитости нет ограничений в России. «Ее не признали иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел», — подытожил он.

При этом блогер заявил, что считает подобные приезды плохим сигналом. По его мнению, если Пугачева и появится в России, то только с одной миссией. «Она может приехать в Россию только ради того, чтобы "вставить шпильку" всем нам», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об отказе Минюста признать российскую певицу Аллу Пугачеву иноагентом.