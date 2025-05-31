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10:42, 31 мая 2025Россия

Милонов высказался об отказе признать Пугачеву иноагентом

Депутат Милонов: Пугачеву не признали иноагентом из-за ее связей с чиновниками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об отказе Минюста признать российскую певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Об этом он поговорил с «Общественной службой новостей».

По мнению Милонова, артистку отказались признавать иностранным агентом из-за ее связей с чиновниками. Парламентарий заявил, что Пугачева всегда «хорошо чувствовала себя в разных кабинетах чиновников и власть имущих». «Я не удивлен, что ее не включили в иноагенты. С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашел в ее высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», — подчеркнул он.

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Милонов высказался и о нежелании Минюста включать в список иноагентов телеведущего Ивана Урганта. По словам собеседника издания, он не слышал ни одного негативного слова со стороны телезвезды в адрес России.

Ранее депутат Николай Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой признать Урганта иноагентом. Позднее в Минюсте сообщили, что проверят наличие оснований для принятия соответствующего решения.

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