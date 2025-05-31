Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 31 мая 2025Мир

Раскрыта серьезная проблема для Сирии

WP: Иностранные боевики угрожают хрупкому переходному периоду в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Mahmoud Hassano

Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает хрупкому переходному периоду в Сирии. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

«Постоянное присутствие тех самых ... боевиков, которые приехали из самых дальних уголков Европы и Центральной Азии ... теперь может стать серьезной проблемой», — отмечает издание.

Согласно информации издания, множество боевиков выражают недовольство президенту переходного периода Сирии из-за его отказа внедрить закон шариата. Также они упрекают аш-Шараа в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Турцией.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с новым руководством Сирии пожал руку лидеру страны Ахмеду аш-Шараа.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нововведения в аптеках, усложнение отмены самозапрета на кредиты и стоимость проезда в Москве. Что изменится в России с 1 июня?

    Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным и выразил протест

    Названа причина пожара в Красногорске

    Названа причина задержания вокалиста российской группы Slaughter to Prevail

    В Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на евро

    Россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне

    Раскрыта серьезная проблема для Сирии

    Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

    Стало известно о воюющих на стороне ВСУ французах

    Эрдоган высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости