Раскрыта серьезная проблема для Сирии

WP: Иностранные боевики угрожают хрупкому переходному периоду в Сирии

Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает хрупкому переходному периоду в Сирии. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

«Постоянное присутствие тех самых ... боевиков, которые приехали из самых дальних уголков Европы и Центральной Азии ... теперь может стать серьезной проблемой», — отмечает издание.

Согласно информации издания, множество боевиков выражают недовольство президенту переходного периода Сирии из-за его отказа внедрить закон шариата. Также они упрекают аш-Шараа в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Турцией.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с новым руководством Сирии пожал руку лидеру страны Ахмеду аш-Шараа.