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14:05, 14 мая 2025Мир

Трамп пожал руку политику из американского списка террористов

Трамп пожал руку лидеру Сирии аш-Шараа, за которого назначена награда Госдепом
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с новым руководством Сирии пожал руку лидеру страны Ахмеду аш-Шараа, за которого Государственным департаментом до сих пор назначена награда в 10 миллионов долларов. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

«Программа Госдепартамента США "Вознаграждения за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать или установить местонахождение Мухаммеда аль-Джулани [исламистский псевдоним аш-Шараа], лидера террористической группировки», — отмечается на сайте Госдепа.

Встреча двух глав государств прошла в Саудовской Аравии, где сейчас американский лидер находится с первым зарубежным визитом. Несмотря на то что аш-Шараа до сих пор формально признается в США террористом, стороны провели переговоры о нормализации двусторонних отношений и снятии санкций.

Ранее Трамп в ходе встречи с аш-Шараа заявил о начале улучшения отношений двух стран. Он подчеркнул, что «хочет дать шанс» новым властям Сирии и рассматривает возможность снятия санкций с Арабской Республики.

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