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12:25, 14 мая 2025Мир

Трамп пообещал нормализовать отношения с одной страной

Трамп заявил о начале нормализации отношений США с Сирией
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о начале нормализации отношений двух стран. Его слова приводит телеканал Al Arabiya.

«Мы стремимся нормализовать отношения с новым сирийским правительством. Нормализация отношений с Сирией началась со встречи с аш-Шараа», — сказал американский лидер.

Трамп также объявил о планах снять с Сирии все введенные ранее санкции и отметил, что это может дать стране «свежий старт».

13 мая Трамп прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд с официальным визитом, открывающим его четырехдневное турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

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