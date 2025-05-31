С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право приостанавливать денежные переводы граждан. В том случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, говорится на сайте финансовой разведки РФ.

Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Как отмечается, мера позволит пресекать незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

Ранее в Госдуме рассказали, что борьба с деятельностью дропперов в РФ осложняется рядом процессуальных факторов. До этого в ЦБ рассказали, что в 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков России перевели средства на карты дропперов.

В связи с этим в ГД поддержали идею ужесточения законодательства в этом вопросе и призвал информировать общественность о последствиях вовлечения в подобные схемы.

