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01:04, 31 мая 2025Россия

Российские военные сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ

РИА: ВС России сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские бойцы сбили в районе Отрадного в Донецкой народной республике (ДНР) украинский воздушный ретранслятор DJI Matrice 30 с антеннами для FPV. Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29 Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил, пишет РИА Новости.

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его», — отметил военный.

Как подчеркнул боец, крайний выход группы был результативным и за неделю было поражено множество различных целей противника.

Ранее в Минобороны рассказали, что силы ПВО за сутки сбили 162 БПЛА ВСУ вне зоны проведения специальной военной операции на Украине. Всего, по данным ведомства, российская сторона уничтожила 236 дронов противника.

19 мая сообщалось, что российский боец отбил рукой дрон Вооруженных сил Украины, чтобы спасти от атаки своих сослуживцев.

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