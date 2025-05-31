Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:00, 31 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с карт

IT-эксперт Дегтярев: Мошенники начали красть деньги с карт через ботов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Каждый месяц киберпреступники находят новые способы выманить у россиян деньги, один из свежих и стремительно развивающихся трендов — мошенничество через ботов в мессенджерах, предупредил эксперт в IT-инфраструктуре, Senior Systems Administrator Иван Дегтярев. О том, как защититься, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Автоматические помощники, которые когда-то служили бизнесу для упрощения общения с клиентами, теперь становятся инструментом в руках злоумышленников, обратил внимание эксперт. Мошенничество посредством ботов бывает нескольких типов, сообщил он.

Один из самых популярных и опасных видов, по словам Дегтярева, это «проверка мошенников». Так, пользователю предлагают узнать, замешаны ли его данные в мошеннических схемах. Бот якобы анализирует номер телефона, карту, ИНН или паспорт и спустя несколько секунд сообщает: «Найдена подозрительная активность». Далее следует предложение «пройти верификацию», где нужно ввести ФИО, дату рождения, данные карты, а затем — код из СМС. Эти данные тут же используются злоумышленниками для входа в интернет-банк и кражи средств.

Другая популярная схема — бот, маскирующийся под службу поддержки маркетплейсов, курьерских сервисов или Почты России, предостерег собеседник «Ленты.ру». Сценарий обычно такой: жертва размещает объявление о продаже, и ей пишет «покупатель», предлагая оформить доставку. Далее — ссылка на бота, который якобы поможет оформить получение средств. Бот просит ввести номер карты для перевода, а затем — подтвердить операцию через код из СМС. Еще один вариант — пользователю предлагают установить «приложение для отслеживания» или заполнить форму для получения «компенсации», где необходимо ввести все свои платежные данные.

Материалы по теме:
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024

Также мошенники все чаще запускают ботов под видом распродаж, брендовых магазинов и розыгрышей с ценными призами, рассказал Дегтярев. Пользователям обещают скидку 90 процентов, подарок или кэшбэк — нужно только пройти «регистрацию» в боте, в процессе которой у жертвы запрашивают карту «для зачисления выигрыша» и подтверждение через СМС.

Особо опасны боты, которые выдают себя за представителей банков, МВД, ФНС, Пенсионного фонда и других госорганизаций, убежден эксперт. Дегтярев отметил, что они могут использовать фразы типа: «Ваши данные были использованы мошенниками. Срочно подтвердите личность»; «На вас открыт микрозаем. Подтвердите, что это не вы»; «Вам положена компенсация. Укажите данные для перевода средств».

Мошенники копируют стиль общения кол-центров, используют официальную терминологию, поддельные печати и даже «горячую линию». В таких случаях пользователь чувствует панику и делает все, что просит бот

Иван ДегтяревIT-эксперт

«Если бот вызывает хоть малейшее сомнение — закройте его. Деньги важнее любопытства. Никогда не вводите СМС-коды никуда, кроме официального сайта банка или приложения. Бот, который просит ввести код — почти гарантированно мошеннический. Проверяйте имя бота и ищите информацию о нем — у настоящих организаций есть ссылки на официальные боты на сайте. Не вводите паспортные и банковские данные в мессенджерах. Сообщайте о фейках. В Telegram есть функция жалобы на бота — ее стоит использовать, чтобы помочь другим избежать обмана», — заключил эксперт.

Ранее пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников — аферисты позвонили ей под видом сотрудников поликлиники и обманом получили данные ее СНИЛС. Вторым этапом мошеннической схемы стал звонок от якобы полицейского. Он позвонил пенсионерке спустя несколько минут, заявив, что с ней только что связывались мошенники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    Европейских лидеров уличили в соревновании за одно связанное с Россией звание

    На Западе дали совет Украине перед новым раундом переговоров в Стамбуле

    На Украине захватили еще один храм УПЦ

    Россиянам объяснили необходимость ежегодного отключения горячей воды

    Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с карт

    Россиянам назвали главное влияющее на спрос на авто условие

    Биолог рассказала о вариантах лечения болезни Байдена

    Марочко заявил о продвижении ВС России в Сумской области

    Финляндия завершила расследование в отношении подозреваемого в повреждении кабеля танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости