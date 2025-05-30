Мошенники обманули пенсионерку под видом звонка из поликлиники

«Лента.ру»: Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиник

Пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников — аферисты позвонили ей под видом сотрудников поликлиники и обманом получили данные ее СНИЛС. О произошедшем стало известно «Ленте.ру».

Пенсионерке из Московской области позвонили из якобы городской поликлиники для того, чтобы записать ее на прием к кардиологу и неврологу, которые полагаются ей по возрасту. При этом на мобильном телефоне россиянки контакт определился как «поликлиника». Женщина объяснила, что именно по этой причине ответила на звонок и поверила мошенникам.

Аферисты предложили пенсионерке время для посещения врачей. После согласования записи они попросили свою жертву назвать номер СНИЛС, а получив необходимые цифры, попрощались и закончили разговор.

Вторым этапом мошеннической схемы стал звонок от якобы полицейского. Он позвонил пенсионерке спустя несколько минут, заявив, что с ней только что связывались мошенники. «Сотрудник правоохранительных органов» начал узнавать у россиянки, какие именно сведения она передала аферистам. «Лента.ру» предполагает, что мошенники пытались вторым звонком получить дополнительные данные для взлома «Гослуслуг». Однако пенсионерка прервала разговор с якобы полицейским, заподозрив обман.

После произошедшего россиянка по совету родственников сходила в МФЦ, поменяла пароль от личного кабинета на «Госуслугах» и поставила самозапрет на кредиты.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил, что мошенники начали досаждать россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник. Он отметил, что аферисты обещают заменить их медицинские карты с бумажного носителя на электронный, а в процессе просят назвать код из СМС и данные СНИЛС. Депутат рассказал, что этих данных может быть достаточно для взлома «Госуслуг».