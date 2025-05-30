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06:01, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

Мошенники обманули пенсионерку под видом звонка из поликлиники

«Лента.ру»: Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиник
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников — аферисты позвонили ей под видом сотрудников поликлиники и обманом получили данные ее СНИЛС. О произошедшем стало известно «Ленте.ру».

Пенсионерке из Московской области позвонили из якобы городской поликлиники для того, чтобы записать ее на прием к кардиологу и неврологу, которые полагаются ей по возрасту. При этом на мобильном телефоне россиянки контакт определился как «поликлиника». Женщина объяснила, что именно по этой причине ответила на звонок и поверила мошенникам.

Аферисты предложили пенсионерке время для посещения врачей. После согласования записи они попросили свою жертву назвать номер СНИЛС, а получив необходимые цифры, попрощались и закончили разговор.

Вторым этапом мошеннической схемы стал звонок от якобы полицейского. Он позвонил пенсионерке спустя несколько минут, заявив, что с ней только что связывались мошенники. «Сотрудник правоохранительных органов» начал узнавать у россиянки, какие именно сведения она передала аферистам. «Лента.ру» предполагает, что мошенники пытались вторым звонком получить дополнительные данные для взлома «Гослуслуг». Однако пенсионерка прервала разговор с якобы полицейским, заподозрив обман.

После произошедшего россиянка по совету родственников сходила в МФЦ, поменяла пароль от личного кабинета на «Госуслугах» и поставила самозапрет на кредиты.

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Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил, что мошенники начали досаждать россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник. Он отметил, что аферисты обещают заменить их медицинские карты с бумажного носителя на электронный, а в процессе просят назвать код из СМС и данные СНИЛС. Депутат рассказал, что этих данных может быть достаточно для взлома «Госуслуг».

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