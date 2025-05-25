Мошенники начали досаждать россиянам с помощью медицинских карт

Депутат ГД Леонов: Мошенники обещают россиянам заменить медкарты на электронные

Мошенники начали досаждать россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник. Они обещают заменить их медицинские карты с мубажного носителя на электронный, а в процессе просят назвать код из смс и данные СНИЛС, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Звонят и говорят, что бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома "Госуслуг"», — предупредил депутат.

В разговоре с потенциальной жертвой злоумышленники начинают давить на срочность принятия решения.

Парламентарий напомнил, что сотрудники поликлиник не звонят с подобными предложениями и не просят предоставить личные данные. Он добавил, что россияне могут пользоваться двумя видами медкарт в зависимости от предпочтений, и об аннулировании одного из них не было и речи.