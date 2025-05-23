Каждый четвертый пострадавший от телефонных мошенников оказался российским пенсионером

Глава МВД РФ Колокольцев: Доля IT-преступлений в 2025 году достигла 40 %

В России поставлено на учет в 2025 году свыше 765 тысяч IT-преступлений, половина из них составляют мошенничества. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в Могилеве. Выдержки из выступления российского министра опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев отметил, что еще пять лет назад в России IT-преступность занимала лишь седьмую часть в общей массе зарегистрированных противоправных деяний. Сейчас их доля достигла 40 процентов.

Каждый четвертый пострадавший от мошенников является пенсионером, отметил министр. На обмане россиян наживаются целые криминальные сообщества, действующие на Украине, которые к тому же связаны с иностранными спецслужбами. При этом, помимо обмана и хищения средств, аферисты вовлекают обманутых граждан в диверсионно-террористическую деятельность. В результате россияне не только лишаются денег, но и становятся обвиняемыми, указал Колокольцев.

Российский министр также сообщил, что в Белоруссии совместными усилиями был задержан организатор транснационального наркосообщества, у которого было обнаружено и изъято более 220 килограммов клефедрона.