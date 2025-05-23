Глава МВД рассказал о совместной борьбе России и Белоруссии с киберпреступностью

Колокольцев: Россия и Белоруссия привлекли к ответственности 70 кибермошенников

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К уголовной ответственности привлечены более 70 участников и организатор преступных сообществ, причастных к совершению 140 криминальных посягательств в IT-сфере на территории России, Белоруссии и Киргизии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Объединенной коллегии Министерств внутренних дел Союзного государства, прошедшем в белорусском Могилеве. Выдержки из его выступления публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По словам министра, эффективно работает двухсторонняя следственно-оперативная группа по установлению обстоятельств кибермошенничества. Тем не менее, он считает, что Россия и Белоруссия должны активизировать обмен данными о цифровых следах, вредоносном программном обеспечении и выводе похищенных у обманутых граждан средств.

Колокольцев отметил, что еще пять лет назад в России IT-преступность занимала лишь седьмую часть в общей массе зарегистрированных противоправных деяний. Сейчас их доля достигла 40 процентов.

Ранее сообщалось, что глава МВД России рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества.