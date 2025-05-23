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14:01, 23 мая 2025Силовые структуры

Глава МВД России рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества

В Белоруссии задержан организатор наркосообщества с 220 кг клафедрона
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества. Об этом он сообщил на прошедшем в белорусском Могилеве заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, передает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Министр рассказал об успешных совместных с белорусскими правоохранителями оперативно-профилактических мероприятиях, в том числе по установлению местонахождения сотен находившихся в межгосударственном розыске преступников. Он отметил, что Россия и Белоруссия сообща ведут работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По его словам, в ноябре 2024 года силовики перекрыли канал поставки в Россию синтетических наркотиков из Евросоюза. Тогда в Белоруссии задержали организатора транснационального наркосообщества, у которого было обнаружено и изъято более 220 килограммов клефедрона. «В ходе дальнейших совместных мероприятий в Московской области удалось также выйти на получателя этой контрабандной партии», — заключил Колокольцев.

По словам официального представителя МВД России, российский министр поблагодарил белорусских коллег и лично главу МВД Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Кубракова за теплый прием и поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Колокольцев отметил, что несмотря на контролируемую оперативную обстановку в двух государствах, необходимо укреплять двустороннее сотрудничество. «Это относится к совместной работе по многим направлениям, в том числе на антиэкстремистском треке, по линии миграции и обеспечения безопасности дорожного движения», — передает его слова Волк.

Ранее сообщалось, что во время представления новых руководителей четырех территориальных органов МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия.

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