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12:40, 5 мая 2025Силовые структуры

Министр МВД Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия

Глава МВД призвал нарастить усилия в борьбе с незаконным оборотом оружия
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Во время представления новых руководителей четырех территориальных органов МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Министр МВД привзал коллег наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконны оборотом оружия и изъятие средств вооружения. Отмечая значимость проблемы, Коколькцев заметил, что важно тесно взаимодействовать и своевременно обмениваться значимой информацией с другими правоохранительными органами.

5 мая Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырех территориальных органов ведомства.

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