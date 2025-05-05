Министр МВД Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия

Глава МВД призвал нарастить усилия в борьбе с незаконным оборотом оружия

Во время представления новых руководителей четырех территориальных органов МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Министр МВД привзал коллег наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконны оборотом оружия и изъятие средств вооружения. Отмечая значимость проблемы, Коколькцев заметил, что важно тесно взаимодействовать и своевременно обмениваться значимой информацией с другими правоохранительными органами.

5 мая Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырех территориальных органов ведомства.