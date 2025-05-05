В МВД представили новых руководителей четырех территориальных органов ведомства

Колокольцев представили новых глав 4 территориальных органов МВД России

Глава министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырех территориальных органов ведомства. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Волк уточнила, что на должность начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. Министром внутренних дел по Республике Крым стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев, а начальником ГУ МВД России по Ростовской области — генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Начальником ГУ МВД России по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Ранее Колокольцев представил руководящему составу своего первого заместителя — начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя.