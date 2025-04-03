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11:55, 3 апреля 2025Силовые структуры

Колокольцев представил начальника создаваемой Службы по вопросам регистрации иностранцев

Колокольцев представил главу Службы по вопросам регистрации иностранцев Кикотя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представил руководящему составу своего первого заместителя — начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава ведомства рассказал о становлении карьеры Кикотя. По его словам, начальник создаваемой Службы прошел путь от следователя до заместителя прокурора Санкт-Петербурга, а затем был переведен в Новгородскую область на вышестоящую должность. Колокольцев сказал, что с 2017 года Кикоть являлся заместителем генерального прокурора России, курировал вопросы главного управления ведомства по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Министр отметил, что у его первого заместителя богатый практический и управленческий опыт.

В своей речи Колокольцев подчеркнул, что вопрос миграции, который теперь находится в зоне ответственности Кикотя, очень чувствительный для граждан. Он заявил, что в ближайшей перспективе необходимо решить ряд приоритетных задач. Министр внутренних дел пожелал Кикотю успехов на новой должности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

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