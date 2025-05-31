Следовавший в российский порт сухогруз сел на мель у берегов Швеции

SVT: Следовавший в российский порт сухогруз Meshka сел на мель у берегов Швеции

Сухогруз Meshka, который следовал в Ленинградскую область, сел на мель у берегов Швеции. Об этом сообщает телерадиокомпания SVT.

Судно направлялось в российский порт Высоцк под флагом Панамы. В настоящий момент оно стоит на мели в проливе Зунд, который соединяет Балтийское и Северное моря. Отмечается, что на нем не было груза, но в его баках содержится 938 тысяч литров мазута. Утечки не произошло.

Пресс-секретарь Береговой охраны Вальдемар Линдекранц уточнил, что на судне находится 24 человека экипажа. «Мы допросим экипаж и попытаемся выяснить причину посадки на мель», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии попал в аварию у берегов Индии, в результате большие объемы груза упали за борт. Судно запросило помощь, в результате были эвакуированы 21 из 24 членов экипажа.