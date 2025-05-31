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22:26, 31 мая 2025Мир

Словакия заявила о готовности возобновить сотрудничество с Чехией по Украине

Фицо заявил о готовности Словакии возобновить сотрудничество с Чехией по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство страны готово возобновить сотрудничество с чешским кабмином, обе страны должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, а также взаимодействие в рамках Вышеградской четверки. Об этом он рассказал изданию Echo24.

«Обе страны сосредоточиться на дискуссии о мирном решении войны на Украине, обновлении взаимодействия в рамках Вышеградской группы или отклонении возможного предложения об отмене единогласия государств-членов ЕС по некоторым вопросам», — подчеркнул Фицо.

В марте 2024 года премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о прекращении межправительственных консультаций со Словакией. Это решение связано с различиями в подходах Праги и Братиславы к внешней политике, особенно в контексте отношений с Украиной. Чехия активно поддерживает Украину, включая поставки военной техники, в то время как после прихода к власти правительства Фицо Словакия сосредоточилась преимущественно на гуманитарной помощи.

Ранее Фицо заявил, что Словакия надеется на успех двусторонних переговоров между Россией и Украиной об урегулировании вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что Словакия заинтересована в безопасности вдоль своих границ, включая Украину как соседа. В связи с этим он указал, что переговоры позволят превратить Киев в «процветающего соседа, проживающего в мире».

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