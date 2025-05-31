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17:14, 31 мая 2025Из жизни

В российском регионе собаку спасли из трехлетнего заточения под землей

В Брянской области собаку вызволили из бункера, где она провела три года
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Baza

В городе Дятьково Брянской области собака три года жила в подземном бункере. О спасательной операции, длившейся почти месяц, пишет Telegram-канал Baza.

Животное застряло в теплопутях. Поначалу местные власти утверждали, что в системе есть лаз, сквозь который собака выбирается наружу. Однако, осмотрев 50 метров теплопутей, волонтеры лаз не обнаружили. Уже позднее спасатели увидели, что на одном из участков с теплотрасс была снята плита — горожане подозревают, что ее демонтировали специально на волне общественного резонанса.

Выманить животное из бункера было непросто: оно пугалось света и постороннего шума. Ловушка с первого раза также не сработала — с грохотом захлопнувшись, она еще больше испугала собаку, отчего она не приближалась к волонтерам еще несколько дней. В итоге спасатели растянули сеть, перекрыв в теплопутях все дыры, и поймали животное голыми руками.

Вероятно, собака упала в яму еще щенком во время стройки, затем пробоину закрыли плитой. Как оказалось, за три года заточения у собаки деформировались задние лапы. Все это время животное подкармливала пенсионерка: она ежедневно спускала воду и еду на веревке. О ситуации зооволонтеры узнали, когда женщина попала в больницу. Теперь собака привыкает к вольеру, по прошествии некоторого времени ее покажут ветеринарам и начнут искать хозяина.

Ранее в подмосковном поселке Осаново-Дубовое собака провалилась в двухметровую яму в асфальте. Инцидент случился во время прогулки с хозяином. Вызволить питомца помогли работники Мособлпожспаса.

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