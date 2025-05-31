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22:45, 31 мая 2025Силовые структуры

Солиста российской дэткор-группы задержали во время съемок клипа

Mash: Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Шиколая задержали в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Mash

Солиста известной дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали во время съемок клипа в Подмосковье, пишет Telegram-канал Mash.

По словам источников, вместе с ним в отдел отправили всю команду. Telegram-канал Shot пишет, что на место приехали сотрудники полиции и задержали всех, кто был на площадке, включая Шиколая и барабанщика Евгения Новикова. Также были задержаны фанаты группы, которые снимались в массовке.

Кроме того, поклонников группы продержали в отделении около шести часов и отпустили после проверки документов. В данный момент нет точной информации о том, за что именно задержан Шиколай.

В феврале в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении в августе прошлого года сексуального насилия над семилетней девочкой задержали 41-летнего музыканта. Предполагаемой пострадавшей является дочь его знакомых, у которых он находился в гостях, при этом противоправные действия повторялись неоднократно. Имя задержанного не называется, но указано, что ранее он уже был судим за педофилию.

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