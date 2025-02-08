Российского музыканта задержали по подозрению в педофилии

МВД в Петербурге сообщило о задержании подозреваемого в педофилии музыканта

В Санкт-Петербурге по подозрению в совершении в августе прошлого года сексуального насилия над семилетней девочкой задержан 41-летний музыкант. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы регионального главка МВД.

Предполагаемой пострадавшей является дочь его знакомых, у которых он находился в гостях, при этом противоправные действия повторялись неоднократно. Имя задержанного не называется, но указано, что ранее он уже был судим за педофилию.

«Фонтанка» сообщает, что у мужчины есть своя рок-группа, однако она не входит в число известных. В первый раз задержанный был осужден в 2016 году судом в Севастополе на шесть лет колонии за надругательство над ребенком младше 14 лет.

После освобождения ему был назначен административный надзор, который еще не снят. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненный срок.

Ранее жители Нижнего Новгорода устроили самосуд над подозреваемым в педофилии в отношении мальчика. Мужчина, до этого судимый за разбой и кражу, проговорился о произошедшем во время застолья, после чего соседи решили не обращаться в полицию, а избили его, попытались разгромить квартиру и начали угрожать. Теперь им грозит суд.