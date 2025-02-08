Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 8 февраля 2025Силовые структуры

Российского музыканта задержали по подозрению в педофилии

МВД в Петербурге сообщило о задержании подозреваемого в педофилии музыканта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге по подозрению в совершении в августе прошлого года сексуального насилия над семилетней девочкой задержан 41-летний музыкант. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы регионального главка МВД.

Предполагаемой пострадавшей является дочь его знакомых, у которых он находился в гостях, при этом противоправные действия повторялись неоднократно. Имя задержанного не называется, но указано, что ранее он уже был судим за педофилию.

«Фонтанка» сообщает, что у мужчины есть своя рок-группа, однако она не входит в число известных. В первый раз задержанный был осужден в 2016 году судом в Севастополе на шесть лет колонии за надругательство над ребенком младше 14 лет.

После освобождения ему был назначен административный надзор, который еще не снят. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненный срок.

Ранее жители Нижнего Новгорода устроили самосуд над подозреваемым в педофилии в отношении мальчика. Мужчина, до этого судимый за разбой и кражу, проговорился о произошедшем во время застолья, после чего соседи решили не обращаться в полицию, а избили его, попытались разгромить квартиру и начали угрожать. Теперь им грозит суд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

      Слуцкий заявил о продаже Зеленским Украины

      Трамп ввел санкции против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

      Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Румынии

      В Госдуме объяснили важность двоек за поведение борьбой с травлей

      Стало известно о пострадавших при пожаре в Москве детях

      МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

      Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

      В Венгрии помощь Украине назвали разграблением Европы

      В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше