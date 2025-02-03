Россияне устроили самосуд над подозреваемым в педофилии мужчиной

Жители Нижнего Новгорода устроили самосуд над подозреваемым в педофилии мужчиной, теперь им может грозить реальный срок. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, в одном из общежитий подросток пришел в гости к подруге и поздоровался с ее соседом. Мужчина схватил юношу, раздел и прижал его голову к подушке. Спустя 15 минут жертве удалось вырваться и сбежать.
О произошедшем одному из своих знакомых якобы рассказал сам злоумышленник во время застолья. После этого соседи решили не обращаться в полицию, а устроить самосуд. Они избили подозреваемого, пытались разгромить его квартиру и угрожали ему. Теперь им может грозить реальный срок.
Уточняется, что предполагаемым педофилом оказался 46-летний мужчина, до этого судимый за разбой и кражу.
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