Россияне устроили самосуд над подозреваемым в педофилии мужчиной

Жители Нижегородской области устроили самосуд над подозреваемым в педофилии

Жители Нижнего Новгорода устроили самосуд над подозреваемым в педофилии мужчиной, теперь им может грозить реальный срок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в одном из общежитий подросток пришел в гости к подруге и поздоровался с ее соседом. Мужчина схватил юношу, раздел и прижал его голову к подушке. Спустя 15 минут жертве удалось вырваться и сбежать.

О произошедшем одному из своих знакомых якобы рассказал сам злоумышленник во время застолья. После этого соседи решили не обращаться в полицию, а устроить самосуд. Они избили подозреваемого, пытались разгромить его квартиру и угрожали ему. Теперь им может грозить реальный срок.

Уточняется, что предполагаемым педофилом оказался 46-летний мужчина, до этого судимый за разбой и кражу.

Ранее в Орехово-Зуево Московской области предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц.