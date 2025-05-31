США заявили о значении каждого дня в переговорах России и Украины

Fox: В Госдепе заявили, что важен каждый день в переговорах России и Украины

Американская сторона считает, что важен каждый день в переговорах России и Украины. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — сказал представитель Госдепа, подчеркнув, что Вашингтон не хочет затягивания переговоров «на месяцы или годы».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины.