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20:01, 31 мая 2025Мир

США заявили о значении каждого дня в переговорах России и Украины

Fox: В Госдепе заявили, что важен каждый день в переговорах России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Американская сторона считает, что важен каждый день в переговорах России и Украины. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — сказал представитель Госдепа, подчеркнув, что Вашингтон не хочет затягивания переговоров «на месяцы или годы».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины.

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