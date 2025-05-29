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19:17, 29 мая 2025Мир

Глава МИД Турции предупредил Россию о возможном невыгодном положении в глазах США

Фидан: Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: President of Russia Office / Globallookpress.com

Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США, если не продолжит проявлять гибкость в мирном процессе вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал TRT.

По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, Украина и Европа проявили гибкость в вопросе адаптации к позиции США по украинскому вопросу.

«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — сказал он.

Ранее Фидан назвал инициативу переговоров России и Украины в Cтамбуле 2 июня важной. Министр подчеркнул, что Анкара начала видеть позитивный процесс в деле урегулирования украинского кризиса.

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