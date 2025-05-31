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20:05, 31 мая 2025Мир

Стало известно о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике

Bild: На одновременных учениях России и НАТО на Балтике возможны провокации
Мария Винар

Фото: Janis Laizans / Reuters

Журналисты Bild сообщили о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Известно, что во вторник, 3 июня, стартуют военно-морские учения НАТО Baltops-2025 в Балтийском море. Однако, как отмечают журналисты, на месяц раньше обычного в регионе проводит свои маневры Россия, в которых будут задействованы более 20 боевых кораблей.

В связи с этим научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке предположил о возможных провокациях. «То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», — объяснил он.

В то же время военно-морской эксперт Йоханнес Петерс уточнил, что Россия действует законно, вводя свои подразделения в Балтийское море.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев обвинил западные страны в создании напряженности в Балтийском море.

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