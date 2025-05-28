Запад обвинили в создании военной напряженности в Балтийском море

Патрушев: Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море

Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море. В этом их обвинил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

«Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры», — отметил он.

Патрушев также указал на продолжающееся санкционное давление на Россию со стороны стран Запада.

Ранее глава Морской коллегии сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал разработанные организацией меры по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Патрушев напомнил о произошедшем 14 мая инциденте, в ходе которого эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, направлявшийся в Россию.