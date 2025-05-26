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16:20, 26 мая 2025Мир

Патрушев заявил об одобрении Путиным ответных мер на действия Запада на Балтике

Патрушев: Путин одобрил меры по реагированию на действия Запада на Балтике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал разработанные Морской коллегией меры по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом заявил председатель коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом», — сказал он.

Патрушев напомнил о произошедшем 14 мая инциденте, в ходе которого эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, направлявшийся в Россию. По его словам, таким образом западные страны фактически совершают акты пиратства.

Ранее Патрушев рассказал о новой задаче Балтийского флота. Он уточнил, что объединение пресекает провокации, которые совершают военно-морские силы недружественных стран.

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