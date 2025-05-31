Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 31 мая 2025Мир

Стало известно об инциденте на границе России из-за Германии

MWM: Германия впервые со времен нацистов развернула войска на границе России
Мария Винар

Фото: STAFF / Reuters

Журналисты Military Watch Magazine (MWM) рассказали об инциденте на границе России, который произошел из-за Германии. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стало известно, что Германия впервые со времен нацистской эпохи развернула свои войска в другой стране. Таким образом немецкая армия сформировала новую 45-ю танковую бригаду. Теперь она располагается в Вильнюсе, Литва.

По данным портала, новая бригада будет насчитывать 4,8 тысячи человек. Кроме того, ее обеспечат боевыми танками Leopard 2 и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma.

45-я бронетанковая бригада была официально учреждена 22 мая. Церемония состоялась во время визита в Вильнюс нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа врачей из Приморья продавала новорожденных за границу. Они выращивали эмбрионы под видом лечения

    Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

    Песков высказался о скандале с пощечиной Макрону

    В Китае психически больной повредил фигуры воинов Терракотовой армии

    На Западе заявили о черной неделе для Зеленского

    Стало известно об инциденте на границе России из-за Германии

    WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств

    Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес церкви

    Боевой лазер российского спецназа попал на видео

    Глава Пентагона заявил об угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости