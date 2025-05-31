MWM: Германия впервые со времен нацистов развернула войска на границе России

Журналисты Military Watch Magazine (MWM) рассказали об инциденте на границе России, который произошел из-за Германии. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стало известно, что Германия впервые со времен нацистской эпохи развернула свои войска в другой стране. Таким образом немецкая армия сформировала новую 45-ю танковую бригаду. Теперь она располагается в Вильнюсе, Литва.

По данным портала, новая бригада будет насчитывать 4,8 тысячи человек. Кроме того, ее обеспечат боевыми танками Leopard 2 и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma.

45-я бронетанковая бригада была официально учреждена 22 мая. Церемония состоялась во время визита в Вильнюс нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.