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17:53, 22 мая 2025Бывший СССР

В армии Литвы появилась первая немецкая бригада

В Литве отметили появление первой немецкой бригады
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Об этом пишет издание «Delfi Литва».

Церемония состоялась во время визита в Вильнюс нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались. По его словам, в республике у них будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни.

Ранее Мерц заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. «Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь североатлантический союз будет совместно защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал политик.

До этого Науседа пожаловался на возникновение конфликтов во время учений НАТО. Он также призвал Россию не использовать проходящую в мае серию учений НАТО в Литве и акватории Балтийского моря для нагнетания напряженности.

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