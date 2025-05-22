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15:40, 22 мая 2025Бывший СССР

Президент Литвы пожаловался на возникновение конфликтов во время учений НАТО

Науседа: Во время военных учений НАТО в Литве могут возникнуть конфликты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Jon Nazca / Reuters

Во время военных учений НАТО возникают конфликты. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

«Во время военных учений происходят вещи, которые не запланированы, и возникают конфликты. Таким образом, мы осознаем угрозы, но твердо верим, что справимся с ними вместе с нашими союзниками», — пожаловался президент.

Науседа также призвал Россию не использовать проходящую в мае серию учений НАТО в Литве и акватории Балтийского моря для нагнетания напряженности.

Всего за последний месяц прошло пять масштабных учений с участием стран альянса, где приняло участие 8 тысяч военнослужащих.

Ранее Науседа назвал Балтийское море ареной сражения России и Эстонии. «Балтийское море становится своеобразной ареной сражений, и есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно: с человеческими потерями и тому подобным», — рассказал глава Литовской республики.

В апреле глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объявил, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью, где находится Литва и Польша.

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