Татьяна Навка высказалась о состоянии вдовца Анастасии Заворотнюк

Навка высказалась о состоянии вдовца Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о состоянии вдовца актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. На эту тему она поговорила с «Газетой.ру».

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала, что с Чернышевым все в порядке. «Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — отметила она и добавила, что не хочет развивать данную тему.

В июне 2024 года состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк, которая долгие годы лечилась от агрессивной формы рака мозга.