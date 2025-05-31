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15:07, 31 мая 2025Культура

Татьяна Навка высказалась о состоянии вдовца Анастасии Заворотнюк

Навка высказалась о состоянии вдовца Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко
Татьяна Навка и Петр Чернышев

Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о состоянии вдовца актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. На эту тему она поговорила с «Газетой.ру».

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала, что с Чернышевым все в порядке. «Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — отметила она и добавила, что не хочет развивать данную тему.

В июне 2024 года состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк, которая долгие годы лечилась от агрессивной формы рака мозга.

Вот это да!
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