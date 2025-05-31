В Китае психически больной повредил фигуры воинов Терракотовой армии

В Китае психически больной повредил две фигуры воинов Терракотовой армии

В китайском городе Сиань посетитель музейного комплекса повредил две фигуры воинов Терракотовой армии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное отделение бюро общественной безопасности.

Вандала задержали, им оказался 30-летний мужчина. Во время осмотра экспозиции он перелез через защитное ограждение и спрыгнул в одну из раскопочных ям. Оказавшись возле памятников, он начал валить скульптуры. На просьбы туристов подняться мужчина не реагировал и продолжал лежать в яме, пока не прибыли сотрудники музея. Как выяснилось, мужчина страдает психическим расстройством.

Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило Терракотовую армию в список всемирного наследия, как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.

Ранее другой посетитель будучи нетрезвым отломил у одного из воинов Терракотовой армии палец. Виновником оказался гражданин Соединенных Штатов. Урон оценили в 4,5 миллиона долларов. Объяснить свой поступок мужчина не смог.