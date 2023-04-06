Нетрезвый американец украл палец из музея и избежал серьезного наказания

Отломивший и укравший палец у воина Терракотовой армии мужчина избежит сурового наказания

Американец Майкл Рохана, укравший палец у статуи воина Терракотовой армии стоимостью 4,5 миллиона долларов, получит мягкий приговор. Об этом сообщает Artnet News.

Кража произошла на новогодней вечеринке «Уродливый свитер» в музее Института Франклина. По информации ФБР, молодой человек будучи нетрезвым проник 21 декабря 2017 года в закрытый выставочный зал Терракотовой армии из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди и отломил палец у одной из статуй. Сотрудники музея обнаружили пропажу лишь 8 января. Похищение пальца зафиксировали камеры видеонаблюдения. 13 января сотрудники ФБР отправились к молодому человеку домой. Он добровольно достал из ящика украденный фрагмент статуи и отдал его правоохранителям.

Рохана все это время сотрудничал со следствием, однако заседания последовательно откладывались — сначала из-за того, что присяжные не могли прийти к консенсусу относительно приговора, а затем из-за пандемии. Разногласия возникли в связи с оценкой стоимости фрагмента статуи и целью кражи. Присяжные не могли решить, сколько мог стоить палец отдельно от статуи ценой 4,5 миллиона долларов, а также уместно ли суровое наказание для вора, который совершил кражу по глупости и не получил от нее финансовой выгоды. В итоге через пять лет после происшествия стало известно, что мужчина избежит серьезного тюремного срока.

Несмотря на возмущение представителей Китая — в особенности директора Центра продвижения культурного наследия Шэньси, который курировал отправку экспозиции в США — и их требования сурово наказать нарушителя, Рохана получит мягкий приговор. Его огласят 17 апреля 2023 года. Мужчине грозит до двух лет тюремного заключения и штраф 20 тысяч долларов по обвинению в незаконном перемещении объекта культурной ценности, тогда как ранее его могло ждать лишение свободы на срок до 30 лет за кражу и сокрытие объекта культурной ценности.

Сам Рохана в ходе следствия неоднократно признавался, что не знает, зачем украл палец.

Каждый раз, когда я смотрю съемку камер видеонаблюдения, я пытаюсь понять, зачем я это сделал? Что мной двигало? Не знаю, как я мог быть таким глупым Майкл Рохана обвиняемый

Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Захоронение обнаружили в марте 1974 года во время бурения артезианской скважины. В 1987 году ЮНЕСКО включило Терракотовую армию в список всемирного наследия, как часть комплекса гробницы первого императора династии Цинь.

Ранее сообщалось о мужчине, который больше пяти лет крал рукописи неопубликованных романов у писателей и издателей. Мошенник писал жертвам с фальшивых адресов электронной почты, выдавая себя за других людей.