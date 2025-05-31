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18:33, 31 мая 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Шоу бизнес на ладони 🔥»

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась топлес. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале в ванной. Она позировала в ярко-розовых микро-трусах, демонстрируя обнаженные ягодицы и грудь. При этом соски на кадрах она впоследствии прикрыла стикерами.

В подписи к публикации модель удивилась тому, насколько ей удалось загореть.

Ранее в мае Анастасия Покрищук также показала внешность до увеличения щек на архивных фото.

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