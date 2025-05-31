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23:29, 31 мая 2025Мир

В Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на евро

БНР: В Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В болгарской Софии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы в защиту национальной валюты — лева. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны», — отмечает радио.

Как сообщается, организаторы из партии «Возрождение» и различных НПО намерены выразить свое несогласие как с планом замены болгарского лева, так и с отсутствием референдума по этому вопросу.

В связи с протестами в центре столицы Болгарии было заблокировано движение. Жители различных городов страны выражают опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике, и считают лев символом независимости Болгарии.

Ранее в мае президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону. Болгарское агентство БТА отмечает, что вопрос референдума, предложенного болгарским лидером, сформулирован следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы Болгария перешла на единую европейскую валюту евро в 2026 году?»

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