Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне

Президент Болгарии Радев предложил провести референдум о вступлении в еврозону

Президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

«Как президент, я убежден, что введение единой европейской валюты может и должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса», — заявил Радев.

Издание отмечает, что вопрос референдума, предложенного болгарским лидером, сформулирован следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы Болгария перешла на единую европейскую валюту евро в 2026 году?»

Ранее стало известно, что активисты в Словакии собрали необходимое число подписей для проведения референдума об отмене санкций против России и передали соответствующую петицию президенту страны.