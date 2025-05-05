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16:50, 5 мая 2025Мир

Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России

В Словакии собрали подписи за референдум об отмене санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Словацкие активисты собрали необходимое число подписей для проведения референдума об отмене санкций против России и передали соответствующую петицию президенту страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись (при необходимых 350 тысячах — прим. «Ленты.ру»), это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы», — сказал лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец.

Отмечается, что авторы петиции предлагают провести общенациональный референдум с формулировкой вопроса: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?»

Ранее о возможной отмене антироссийских санкций высказался вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Он заявил, что санкции против России действительно могут быть отменены, однако это не произойдет мгновенно.

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