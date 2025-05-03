В Словакии прокомментировали возможность отмены санкций против России

Вице-спикер Гашпар: Санкции против России могут быть отменены, но не сиюминутно

Санкции против России могут быть отменены, однако это не произойдет мгновенно. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

«Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и страны Европейского союза (ЕС) понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России», — сказал политик.

При этом он признал, что Словакия, как часть ЕС, вынуждена учитывать общий политический курс.

Ранее Гашпар заявил, что предложенное президентом России Владимиром Путиным трехдневное прекращение огня на Украине в честь 80-летия Победы может стать началом переговорного процесса.